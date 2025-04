Śmiało można rzec, że Natalia Kukulska skrupulatnie podchodzi do dbania o pamięć zmarłej mamy. Podjęła rozmowy nt. filmu o Annie Jantar i padła sugestia, by główną rolę odegrała Małgorzata Socha. Natalii Kukulskiej nie spodobał się ten pomysł.

Kukulska nie chce obsadzić Sochy w filmie

Kukulska jest często pytana o to, czy w filmie sama zagra swoją mamę - nie skomentowała tych doniesień, aczkolwiek można mieć cień podejrzenia, że tak się stanie. Zdaniem osób z otoczenia artystki, mało kto może spełnić oczekiwania Kukulskiej, nawet osoba, którą dobrze zna - chodzi o Małgorzatę Sochę.

Obie panie mieszkają w podwarszawskim Komorowie i ich córki uczęszczają do tego samego przedszkola, dlatego ostatnimi czasy ich relacja zacieśniła się. Kukulska mimo ciepłych słów wypowiadanych pod adresem aktorki, wyraziła też niezadowolenie z pomysłu obsadzenia Sochy w roli Jantar w wywiadzie dla serwisu Plejada:

Jesteśmy sąsiadkami. Nasza relacja zrodziła się naturalnie z przyjaźni naszych córek, które chodzą razem do przedszkola. Mamy bardzo bliski kontakt i wiele wspólnych tematów do rozmów. Łączy nas też podobna wrażliwość. Nie sądzę, żeby była w wystarczającym stopniu podobna do mojej mamy, choć jest bardzo ciepłą osobą. To wspaniała aktorka, ale posiada zupełnie inny typ urody - mówi Natalia Kukulska w rozmowie z serwisem Plejada.

Kukulska jest bardzo wrażliwa na punkcie wspomnień o tragicznie zmarłej matce i nic dziwnego, że chce, aby powstały film o jej życiu był dopracowany co do szczegółu. Niektórzy uważają, że w takim tempie nie ma mowy, by prace nad filmem ruszyły, bo Kukulska ma wysokie oczekiwania i jak sama mówi - to dla niej dopiero początki rozmów.

Przyjaźnię się z Małgosią, ale wydaje mi się, że nie takie czynniki decydują o wyborze obsady. Poza tym, na razie trochę wróżymy z fusów - wyznała Kukulska.

Z pewności produkcja będzie wzruszającą opowieścią pełną reminiscencji Natalii, która straciła mamę w wieku 4 lat. Choć Anna Jantar zginęła mając zaledwie 30 lat, miała na koncie imponujące sukcesy muzyczne i otwarte drzwi do międzynarodowej kariery. Zginęła 14 marca 1980 około godziny 11.15 w pobliżu lotniska Okęcie w katastrofie samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik” lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku do Warszawy, przy podejściu do lądowania.

