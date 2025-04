Znane mamy muszą mierzyć się krytyką i życzliwymi (bądź mniej) opiniami i radami. Natalia Klimas ma dużo cierpliwości wobec swoich obserwatorek, ale tym razem poprosiła o powstrzymanie się od komentarzy. O co poszło?

Córka Natalii Klimas jeździ przodem do kierunku jazdy

Natalia Klimas-Bober na swoim prywatnym koncie na Instagramie dość regularnie publikuje zdjęcia i filmiki ze swojej codzienności, w tym fotografie swojej rocznej córeczki, Zuzi. Dziewczynka jest absolutnie urocza i wspaniale się rozwija - aktorka zadecydowała, że najwyższa pora, aby zmienić jej fotelik samochodowy i Zuzia jeździ przodem do kierunku jazdy. Zakupiła model Cybex Sirona Z.

Kiedy Natalia Klimas-Bober umieściła na Instastory zdjęcia zadowolonej dziewczynki w samochodzie wywołały mieszane reakcje - z pewnością część fanek wysłała gratulacje, ale jak widać na kolejnym zdjęciu, pojawiło się też sporo odmiennych reakcji które spowodowały, że aktorka opublikowała prośbę, by nie wysyłać do niej wiadomości i porad dotyczących jazdy w foteliku.

Wg zaleceń dziecko można wozić w samochodzie przodem do kierunku dopiero wtedy, kiedy nie ma już kompletnie żadnej możliwości na jazdę tyłem - jest to bezpieczniejsze dla malucha, ale w praktyce może być mniej wygodne. Wielu rodziców wozi tak dzieci nawet do wieku przedszkolnego. Zapewne Natalia Klimas-Bober otrzymała kilkadziesiąt (ma ponad 86 tys. obserwatorów) wiadomości odradzających tę zmianę i niechcący wywołała temat.

Proszę, nie piszcie już do mnie o jeżdżeniu przodem w foteliku i co o tym sądzicie. Jadąc tyłem, moje dziecko wymiotowało tak, że krztusiło się własnymi wymiocinami. Jazda przodem sprawiła, że jeżdżenie samochodem jest w ogóle możliwe. Pozwólcie każdej mamie decydować co jest najlepsze dla jej dziecka - napisała aktorka.

Według polskiego prawa, tyłem do kierunku jazdy muszą jeździć tylko dzieci w foteliku o kategorii wagowej 0-13 kg, z którego maluchy wyrastają często przed pierwszymi urodzinami. Wynika to z zasad bezpieczeństwa - w razie wypadku dziecko usadzone tyłem do kierunku jazdy jest chronione przed poważnymi urazami ciała - głowy, karku, kręgosłupa.

Niemniej jednak fotelik samochodowy musi spełniać rygorystyczne standardy, a dziecko musi być przypięte prawidłowo - niezależnie od jazdy przodem czy tyłem do kierunku jazdy, o czym wielu rodziców zapomina. Warto wziąć też pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka, tak jak w przypadku małej Zuzi - nie oznacza to jednak, że Natalia Klimas-Bober odradza jazdę tyłem czy promuje „gorsze” podejście do wożenia dziecka w aucie.

