Natali ma obecnie 22 lata. Mimo tego, że posiada tak sławną siostrę, to nie wykorzystuje (albo nie potrafi wykorzystać) tak intratnej znajomości.

Natali Germanotta - siostra Lady Gagi

Natali miała już swój debiut na wielkim ekranie, wystąpiła bowiem w słynnym teleysku Lady Gagi "Telephone". Po tym epizodzie skończyła się jej kariera w świecie muzyki. Na co dzień studiuje projektowanie mody w prestiżowej szkole - Parsons. Nowojorską uczelnię ukończyli m.in. Tom Ford, Donna Karan i Marc Jacobs.

Marzy jej się kariera w modowym biznesie, a do muzyki nie ciągnie jej w ogóle. Póki co jej Fan Page na Facebooku polubiło niecałe... 15.000 fanów. To naprawdę niewiele. Średnio popularne polskie blogerki modowe mają często o wiele większą ilość fanów. Co o niej sądzicie? Która z sióstr jest ładniejsza?

Natali Germanotta | Lady Gaga

