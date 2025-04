Trudno o równie kontrowersyjną i wzbudzającą tyle emocji postać w nowoczesnej historii Wielkiej Brytanii co Edward VIII. W ciągu 10 miesięcy na tronie podpadł rodzinie królewskiej i opinii publicznej tak mocno, że w trosce o dobre imię kraju został pośrednio zmuszony do abdykacji.

Co takiego zrobił? Edward VIII był znany ze swojego upodobania do kobiet. Był zabójczo przystojny, co dodatkowo pomagało mu w sercowych podbojach. Początkowo przymykano oko na jego poczynania, ale w końcu zachowanie króla przelało szalę goryczy.

Edward VIII - kontrowersyjny król Wielkiej Brytanii

Już w trakcie wojny Edward VIII wykazywał się wyjątkowym brakiem szacunku dla własnego życia i pogardy dla śmierci. Gdyby nie decyzja o odwołaniu jeszcze przyszłego w tym czasie króla ze służby, z pewnością czekałaby go bohaterska, ale i tragiczna śmierć.

Uwielbiał wyścigi stiplowe, czyli konne wyścigi po torze z przeszkodami, oraz lotnictwo, ale jego ojciec, Jerzy V, stanowczo sprzeciwiał się jego niebezpiecznym pasjom - szczególnie po kilku poważnych wypadkach.

Gdy został już królem, okazało się, że serce Edwarda podbiła kobieta, która nie do końca przypadła do gustu możnym królestwa. Wszystko przez to, że Amerykanka, która została wybranką królewskiego serca, była dwukrotną rozwódką. Według królewskiej etykiety taka małżonka to ogromna plama na honorze nie tylko rodziny royalsów, ale i całego państwa.

Wiele osób próbowało odwieść Edwarda VIII od tego małżeństwa. Sprzeciw wyraziły także inne państwa podlegające pod Królestwo. Na zdziwienie Nowej Zelandii, król odpowiedział w bardzo niekrólewski sposób. Uznał, że nie mają prawa do wyrażania swojej opinii z jednego prostego powodu.

W Australii nie ma wielu ludzi - czy to na pewno zachowanie godne króla?

Koniec końców, Edward VIII i tak postawił na swoim. Nie pozwolił, by władza i tron stanęły mu na drodze do prawdziwej miłości. Zachęcany nieco przez brytyjski parlament postanowił abdykować, a już w 1937 roku on i Wallis Simpson wstąpili w związek małżeński.

Brzmi jak bardzo romantyczna historia dwojga kochanków, prawda? Z początku można się wzruszyć, gdyby nie to, że król Edward VIII oprócz bycia niepoprawnym romantykiem był też... sympatykiem Adolfa Hitlera i nazistów.

Jeszcze przed drugą wojną światową król utrzymywał kontakty z niemieckim szpiegiem, ambasadorem Leopoldem von Hoeschem. Żywił też ogromną sympatię do niemieckiego narodu, nawet, gdy Adolf Hitler odrzucił traktat wersalski poprzez przywrócenie poboru do wojska i ogłoszenie remilitaryzacji. Wiele osób uważa też, że Adolf Hitler miał odzyskać tron dla Edwarda, który wtedy wprowadziłby w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii ustrój faszystowski.

Edward VIII był rasistą i otwarcie nazywał niektóre terytoria trzeciorzędnymi koloniami brytyjskimi - na przykład Bahamy, na których sprawował stanowisko gubernatora. Zmarł w Paryżu 28 maja 1972 roku.

