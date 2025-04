Agnieszka Osiecka w całym swoim życiu napisała blisko 2000 tekstów piosenek, wydanych w 7 tomach poezji, pomiędzy 1963 a 1991 rokiem. Poetka zajmowała się jednak tworzeniem dzieł wielu innych gatunków i rodzajów, między innymi scenariuszy filmowych i teatralnych, opowiadań, książek, dzienników. Była też reżyserką teatralną i telewizyjną oraz dziennikarką.

Piosenki Agnieszki Osieckiej zostaną z nami na zawsze

Życie poetki było wyjątkowo barwne. Studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Na studiach zrozumiała jednak, że reżyserką nigdy nie zostanie. Zaczęła pisać piosenki, artykuły, prowadziła audycję radiową Polskiego Radia razem z Janem Borkowskim, publikowała reportaże i eseje w czołowych magazynach kulturalnych. Wtedy też wdała się w burzliwy romans z Markiem Hłaską, którego poznała jako 19-letnia studentka.

On pieszczotliwie nazywał ją Panną Czaczkes, ona usilnie walczyła o to, by jej ukochany mógł wrócić do kraju. Marek Hłasko w tym czasie przebywał za granicą, a ówczesne władze nie zezwalały na jego powrót do Polski. Spotkali się ponownie po blisko 10 latach w Los Angeles, było to ich ostatnie spotkanie. Rok później pisarz zmarł w wyniku zażycia zbyt dużej dawki środków nasennych i połączenia ich z alkoholem.

Agnieszka Osiecka wyszła za mąż dwukrotnie i dwukrotnie się rozwodziła. Wiązała się wielokrotnie, ale jak mówiła sama o sobie, nie wiedziała, czy sprawdza się w życiu z kimś innym. Uczucie łączyło ją z Jeremim Przyborą, Zbigniewem Mentzlem oraz Danielem Passentem, z którym doczekała się córki, dziennikarki Agaty Passent, założycielki Fundacji Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej.

Poetka cierpiała na chorobę alkoholową, która doprowadziła do jej śmierci 7 marca 1997 roku.

