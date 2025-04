Olimpiada w Rio to nie tylko widowisko sportowe, co udowodnił chociażby Pita Taufatoufa. Nie ma co ukrywać - to także prezentacja... atletycznych, wrzeźbionych ciał, triumf atrakcyjnych sylwetek.

Kobiety, chcąc nie chcąc, zatrzymują wzrok na atrakcyjnym mężczyźnie. Sportowcy od lat cieszą się dużą popularnością: ta muskulatura, która jest efektem regularnych i pełnych wysiłku ćwiczeń, budzi respekt.

Podczas Igrzysk w Rio wystąpi 11 366 sportowców, z czego ponad połowa to mężczyźni. Za nami pierwsze konkurencje medalowe (brązowy medal dla Rafała Majki), a każdego dnia możemy podziwiać wyczyny zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Nie możemy oprzeć się wrażeniu, że ranking najprzystojniejszych olimpijczyków z pewnością zainteresuje te kobiety, które choć są fankami kolarstwa, pływania czy siatkówki, ale z chęcią oddadzą się przyjemności oglądania zdjęć atrakcyjnych sportowców. Od razu przyznajemy, że zestawienie jest subiektywne!

Najprzystojniejsi olimpijczycy - wybór redakcji polki.pl

1. Luca Dotto, Pływanie, Włochy

2. Samuel Mikulak, Gimnastyka, USA

3. Danell Leyva, Gimnastyka sportowa, USA

4. Grigor Dimitrow, Tenis, Bułgaria

5. Alex Ranghieri, siatkówka plażowa, Włochy

6. Daryl Homer, szermierka, USA

7. Michał Jurecki, piłkarz ręczny, Polska

8. Aldo Montano, szermierka, Włochy

9. Pita Taufatoufa, taekwondo, Tonga

10. Rafael Nadal, Tenis, Hiszpania

Który z olimpijczyków jest waszym zdaniem najprzystojniejszy? Macie swoje typy?

