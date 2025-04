Pita Nikolas Taufatoufa, czyli największy przystojniak Igrzysk Olimpijskich Rio 2016? Reprezentant Tonga narobił nieco zamieszania, a internet nie zapomina takich występów. Chorąży Tonga niespodziewanie stał się bohaterem memów.

Abstrahując od śliskiej tekstury oliwki i prawdopodobnie średniego komfortu posiadania natłuszczonego ciała, to występ Pita Taufatoufa w stroju nawiązującym do pierwotnych instynktów, był nie do końca trafiony. Reprezentant Tongi w taekwondo, 32-letni sportowiec i z pochodzenia Australijczyk, doskonale zdawał sobie sprawę, że narobi zamieszania. Już przed samym otwarciem Igrzysk w Rio zapowiedział, że ma dla fanów (fanek?) niespodziankę.

Nie spodziewał się jednak, że jego "strój narodowy" doczeka się tak dużej liczby prześmiewczych komentarzy. Z Instagrama sportowca wynika, że jest świadomy swojej męskiej, pociągającej kobiety urody.

Chciał dobrze wypaść na ceremonii otwarcia igrzysk - szczęśliwie z naoliwionej dłoni (kokosową oliwką) nie wypadła mu chorągiew. To był udany przemarsz reprezentacji, bowiem Pita Taufatoufa dzięki temu jednemu występowi zyskał ponad 1000 obserwatorów na Instagramie. Jak pójdzie mu podczas stricte sportowych wyczynów?

Pita Taufatoufa i jego droga do Rio

O ile w dniu otwarcia igrzysk sportowiec mógłby w dosłowny sposób prześlizgnąć się po płycie stadionu, o tyle wcześniej nie wszystko szło jak po maśle. Urodził się w Australii, ale zdecydował się na reprezentowanie kraju swojego ojca. To jego pierwsze igrzyska olimpijskie, bo na dwa poprzednie nie zdołał się zakwalifikować (ma już 32 lata). Wystąpił na 3 mistrzostwach świata, ale nigdy nie doczekał się wymiernych sukcesów. Przez lata zmagał się z bardzo licznymi i poważnymi kontuzjami, które nie zniechęciły go do realizacji swoich planów. 6-krotnie przeszedł złamania, 3 razy zrywał więzadła i spędził 3 miesiące na wózku inwalidzkim. Ma za sobą także 1,5-roczny epizod w chodzeniu o kulach.

Pita Taufatoufa to pierwszy reprezentant Tonga w taekwondo w historii igrzysk olimpijskich, jednak pieniądze na wyjazd zebrał za pomocą specjalnie stworzonej strony internetowej. To tam w 4 miesiące zebrał 6262 dolarów potrzebnych do występu w Rio de Janeiro.

Pierwszą walkę na igrzyskach stoczy w kategorii 80 kg w piątek, 19 sierpnia. Planujecie kibicować Tongijczykowi?

