Mówi się, że to kuchnia jest sercem każdego domu, ale nie da się ukryć, że sypialnie jest jego równie ważną częścią. W końcu spędzamy tam nawet 1/3 całej doby. Warto więc zadbać o to, by ten pokój nie tylko spełniał swoje podstawowe funkcje, czyli zapewnienie miejsca do odpoczynku, ale też sprawiał, że przebywanie w nim będzie prawdziwą przyjemnością.

Z podobnego założenia wychodzi wielu polskich celebrytów, a ich sypialnie to prawdziwe królestwa. Które z tych pomieszczeń jest najpiękniejsze? Zobacz sama.

Jak wyglądają sypialnie polskich gwiazd?

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w swojej sypialni postanowili na eleganckie szarości, biel i czerń, które gdzieniegdzie zostały przełamane złotem oraz srebrem. Podobna kolorystyka panuje w całym ich apartamencie, dzięki czemu wszystkie pokoje tworzą spójną całość.

Na ograniczoną paletę barw zdecydowała się też Klaudia Halejcio. W sypialni aktorki dominuje biel. Białe są ściany, futryny i meble. Urozmaiceniem są pastelowe dodatki. We wnętrzu pojawia się również beż, różowy i granat. My zakochałyśmy się w srebrnej konsoli i etażerce.

Julia Wieniawa niedawno po raz kolejny zmieniła mieszkanie, a w jej nowych czterech kątach dominuje styl boho. Nie zabrakło go także w sypialni. Łóżku to elegancka rama obita welurem w beżowym kolorze. Takiego posłania nie powstydziłaby się żadna śpiąca królewna... W sypialni znajduje się też ogromna szafa oraz toaletka z imponującym lustrem.

Michał Szpak postawił na styl loftowy i trzeba przyznać, że wygląda on naprawdę imponująco. Łóżko z metalowym stelażem nawiązuje to tradycyjnych mebli z baldachimem, jednak jego prosta, nieco surowa forma przywodzi raczej na myśl industrialne wnętrza. Piosenkarz rzadko dzieli się swoim prywatnych życiem na Instagramie. Tym bardziej warto zobaczyć tę sypialnię w naszym wideo.

Natalia Siwiec znaczną część swojego czasu spędza w ciepłych krajach, jednak jej sypialnia w domu robi ogromne wrażenie. Jak wiele polskich gwiazd zdecydowała się na szare meble i obite materiałem łóżko.

Sypialnia Kasi Tusk to prawdziwa gratka dla miłośników paryskiego, romantycznego stylu w minimalistycznej wersji. Biel i beże, które znajdują się w całym jej domu sprawiają, że pokój pomimo i tak wysokiego sufitu wydaje się jeszcze bardziej przestronny, jednak ich ciepłe odcienie dodają mu wyjątkowej przytulności. Wyjątkowo warty uwagi jest też przepiękny żyrandol wiszący nad łóżkiem. My zakochałyśmy się też w ogromnym oknie nad łóżkiem.

