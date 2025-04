Księżna Kate pojawiła się na bankiecie charytatywnym, na którym zbierano środki na Mentally Healthy Schools. Uroczysta kolacja odbyła się w Victoria and Albert Museum. Żona księcia Williama zaprezentowała się przepięknej, tiulowej sukni w kolorze pudrowego różu. To projektu domu mody Gucci. Zdjęcia księżnej obiegły cały świat!

Reklama

Olśniewające kreacje wieczorowe księżnej Kate

Księżna Kate od lat uchodzi za ikonę mody. Jej ponadczasowy, klasyczny styl doskonale pasuje do wizerunku brytyjskiej monarchii. Styliści i redaktorzy mody podkreślają, że księżna Kate zawsze wybiera fason i wzory, które doskonale pasują do jej sylwetki i typu urody. To prawdziwa sztuka!

Nic dziwnego, że styl księżnej Kate jest naśladowany przez kobiety z całego świata. Szczególne zainteresowanie budzą suknie wieczorowe księżnej. Zwykle są to efektowne, lecz utrzymane w dobry tonie, kreacje, które mogą posłużyć za inspirację przy wyborze stylizacji na wielkie wyjście.

Na kolejnych stronach znajdziesz najpiękniejsze suknie wieczorowe księżnej Kate!

Reklama

Więcej o księżnej Kate:

Szczere wyznanie księżnej Kate o macierzyństwie: „Byłam bardzo naiwna jako rodzic”

Kate Middleton - od dziewczyny z sąsiedztwa do księżnej Cambridge