Księżna Cambigde zabrała głos w czasie oficjalnego spotkania Fundacji Królewskiej, które poświęcone było edukacji w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W czasie przemówienia księżna zdobyła się na osobiste wyznanie na temat wychowywania dzieci.

Księżna Kate od lat wspiera akcje charytatywne, których celem jest propagowanie świadomości na temat problemów psychicznych, które dotykają najmłodszych. Żona księcia Williama regularnie uczestniczy w konferencjach i spotkaniach z udziałem ekspertów z tej dziedziny.

W czasie środowego panelu dyskusyjnego, który odbył się w Londynie, księżna wygłosiła przemówienie, w którym podzieliła się z słuchaczami własnymi przemyśleniami na temat doświadczeń rodzicielskich.

Księżna Cambrigde zwróciła uwagę, jak ważne jest, by w odpowiednim momencie wychwycić problem, który może pojawić się u dziecka. Zaznaczyła, że ważna rola przypada tu nie tylko rodzicom, ale całemu otoczeniu, w którym przebywa dziecko.

„To nie bunt. To niewidzialna depresja” - coraz więcej polskich nastolatków popełnia samobójstwo

- To kluczowe, by w krytycznym momencie wszyscy zaopiekowali się dziećmi, rodzice, nauczyciele i wszyscy inni, którzy się o nie troszczą. To bardzo ważne, aby zrobić to dobrze

- powiedziała księżna.