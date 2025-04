2 z 10

Klasyczna, różowa suknia z rozkloszowaną spódnicą przeszła do historii mody. To projekt marki Ralph Lauren, dzięki któremu, Gwyneth Paltrow była porównywana do legendarnej Grace Kelly. W 1998 roku Paltrow odebrała statuetkę za rolę w filmie „Zakochany Szekspir”.