Złote Globy 2019 rozdane! W nocy z niedzieli na poniedziałek w Los Angeles odbyła się 76. gala wręczenia prestiżowych nagród filmowych. Największym wygranym wydarzenia został film „Bohemian Rhapsody”, który wybrano najlepszym dramatem. Doceniono również komedię „Green Book”, która otrzymała aż trzy statuetki. Oprócz zwycięzców uwagę przykuwały także stylizacje gwiazd. Wybraliśmy te najpiękniejsze!

Kreacje gwiazd ze Złotych Globów 2019

Czerwony dywan w Beverly Hilton Hotel tradycyjnie stał się miejscem niepowtarzalnej rewii mody. Rozdanie Złotych Globów co roku przyciąga największe gwiazdy show-biznesu, a wraz z nimi... najwspanialsze kreacje od najbardziej cenionych projektantów mody.

To nie tylko okazja, by podziwiać stylizacje gwiazd, ale również, by się nimi zainspirować. Suknie wieczorowe gwiazd mogą posłużyć za inspirację przy poszukiwaniu sukienki na studniówkę, bal karnawałowy czy inne wielkie wyjście.

Niewątpliwie najbardziej spektakularną suknię miała na sobie Lady Gaga, która tego wieczoru odebrała statuetki dla najlepszej aktorki i najlepszej piosenkarki. Lawendowa kreacje z długim trenem i bufiastymi rękawkami to projekt domu mody Valentino.

Uwagę przykuwały również: Halle Berry w bordowej sukni projektu Zuhaira Murada, Penelope Cruz w błyszczącej kreacji Ralph & Russo oraz nasza faworytka - Julia Roberts, która na gali pojawiła się w spodniach z trenem. To projekt Stelli McCartney.

Na następnych stronach znajdziesz zdjęcia stylizacji gwiazd ze Złotych Globów 2019!

