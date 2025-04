Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie najnowsze zdjęcie Klary. Dziewczynka jest oczkiem w głowie rodziców, a także - ulubienicą internautów. Jej nowa fotka podbija sieć i... jest modową inspiracją!

Urocze zdjęcie Klary Lewandowskiej hitem Instagrama

Najnowsze zdjęcie Klary Lewandowskiej pokazuje dziewczynkę w czasie zabawy. Jak wiemy z profilu Anny Lewandowskiej, jedna z ulubionych zabawek córki Lewandowskich jest... dziecięca kuchenka. Klara najwyraźniej lubi naśladować mamę. ;)

Dziewczynka stoi tyłem do obiektywu aparatu. Uwagę przykuwa urocza fryzura i stylizacja Klary, która urzekła internautów. To dresik z motywem kaktusa. Z opisu dowiadujemy się, że ubranko to wybór Anny Lewandowskiej, która jako mama córki, przekonała się różu.

- Beztroskie życie maluszka. Nie sądziłam, że bycie mamą zmieni również moje upodobania co do koloru różowego... Zanim mała będzie sama decydować, co chce założyć, cieszę się jak dziecko, że jeszcze mogę wybierać jej ubranka - napisała trenerka.

Post wzbudził ogromne poruszenie wśród internautów. W kilkanaście godzin zdjęcie zyskało niemal 65 tysięcy polubień! Wielbiciele Anny Lewandowskiej zwrócili uwagę na Klarę, która ich zdaniem, bardzo wyrosła.

- Ale urosła! - Jaka duża dziewczynka! - Mała Klara rośnie jak na drożdżach! - czytamy w komentarzach.

Prywatne zdjęcia rodziny Lewandowskich regularnie pojawiają się na Instagramie. Niespełna 2-letnia Klara od dawna jest bohaterką mediów społecznościowych. Mimo tego, Anna i Robert Lewandowscy do tej pory nie pokazali twarzy córki. Popularna para stara się chronić tożsamość swojej córki.

