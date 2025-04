Klara Lewandowska, pierwsza córka Roberta i Anny Lewandowskich, niedługo skończy 2 lata. Dziewczynka przyszła na świat 4 maja 2017 roku. Piłkarz udzielił szczerego wywiadu, w którym wyznał, że narodziny córki były wspaniałym, ale też bardzo trudnym momentem w życiu jego i żony.

Robert Lewandowski w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” opowiedział m.in. zmaganiach na boisku, drodze do sukcesu, a także życiu prywatnym. Jednym z wątków wywiadu było przyjście na świat córki Lewandowskich, Klary.

Robert Lewandowski towarzyszył żonie w czasie porodu. Ten czas opisuje jako piękny, lecz jednocześnie bardzo wyczerpujący.

- Bardzo chciałem być z Anią przy porodzie, z patrzeniem na krew nie mam problemu, bo na boisku wiele razy się jej naoglądałem. Ale fizycznie nie dawałem rady. Byłem niesamowicie zmęczony stojąc z boku, dlatego jestem pełen podziwu, że Ania to wytrzymała. Widziałem ten ból, najgorsza była moja niemoc, bezradność. Facet się stara, ale wie, że nic nie może zrobić. A kolejne godziny mijają, kobieta cierpi. Szczególnie gdy poród trwa tak długo...

Poród Anny Lewandowskiej nie należał do łatwych. Kapitan polskiej kadry wyznał, że akcja trwała wiele godzin, a jego żona straciła dużo krwi.