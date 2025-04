Kiedy na urządzenie swojego domu mamy do dyspozycji niemal nieograniczone fundusze, łatwo o szaleństwo. Mogąc sobie pozwolić na wiele, często wybieramy aż za dużo. Tak jest w przypadku niektórych gwiazd światowej klasy. W swoich domach mają rzeczy, na które „zwykli śmiertelnicy” nie mogliby sobie pozwolić. A może wcale by nawet nie chcieli?

Dom Johna Travolty

Gwiazdor „Gorączki Sobotniej Nocy” może pochwalić się naprawdę spektakularną posiadłością. Dom znajdujący się w Kalifornii ma bowiem nie tylko kilkaset metrów kwadratowych powierzchni, ale też lądowisko dla helikopterów i dwa pasy startowe dla prywatnych odrzutowców aktora.

Dom Barbry Streisand

Diwa lat 60' i 70' dobrze wie, co oznacza przepych. W jej domu nie brakuje luksusowych mebli i dekoracji. Najbardziej ekstrawagancka jest jednak... piwnica. Znajduje się w niej coś na kształt prywatnego centrum handlowego. Rzeczy Streisand są tam poustawiane w alejkach na wzór tych z luksusowych sklepów.

Dom Robbiego Williamsa

Jednego z udogodnień, które znajdują się w willi wokalisty, można mu pozazdrościć szczególnie w pandemii. Williams ma bowiem do dyspozycji w pełni wyposażoną, prywatną siłownię.

Dom Markusa Perssona

Persson jest twórcą jednej z najpopularniejszych gier komputerowych na świecie, czyli Minecrafta. Zarobił na niej grube miliony dolarów. Mimo to jego dom jest dość skromny, a jedynym luksusowym wyskokiem jest... ściana wypełniona wysokimi tubami ze słodyczami.

Dom Britney Spears



Wokalistka przeprowadzała się już kilka razy, za każdym razem do bardzo luksusowych domów. W jednym z nich miała mieć rzekomo do dyspozycji własny bar. Te informacje to jednak tylko pogłoski.

