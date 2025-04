Większość osób zapytana o najbardziej inspirujące Polki, które zmieniły bieg historii bez zastanowienia poda – oczywiście całkowicie zasłużenie – Marię Curie-Skłodowską, Różę Luksemburg czy Elizę Orzeszkową, całkowicie zapominając o tych kobietach, które tworzą historię na naszych oczach.

Reklama

Ich zaś w Polsce nie brakuje – a nawet wręcz przeciwnie, wśród tylu wspaniałych osobowości trudno wybrać zaledwie kilka. Wybrane przez nas aktywistki i gwiazdy na co dzień angażują się w wiele akcji charytatywnych oraz edukacyjnych.

Poznaj najbardziej inspirujące Polki

W tym zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć Martyny Wojciechowskiej. Dziennikarka od lat zwraca uwagę na problem ubóstwa oraz złą sytuację kobiet w krajach trzeciego świata. Włączyła się w pomoc uchodźcom z Syrii, kampanie przeciwko okaleczaniu dziewczynek w Afryce. Adoptuje też i wspiera dzieci z najbiedniejszych zakątków świata.

Z ubóstwem w Polsce, a właściwie z bardzo konkretnym jego aspektem walczą dziewczyny z organizacji „Akcja Menstruacja”. Ubóstwo menstruacyjne jest tematem, który w naszym kraju dopiero zaczyna raczkować, jednak nie da się ukryć, że skala tego problemu jest ogromna. Aktywistki zaangażowane w działalność fundacji obalają tabu dotyczące okresu oraz pomagają szkołom zorganizować specjalne koszyczki z artykułami higienicznymi, z których mogą skorzystać dziewczęta, których nie stać podpaski czy tampony oraz te, które dostały miesiączki w nieoczekiwanym momencie.

Nie można też zapomnieć o Anji Rubik, która od lat angażuje się w kampanie wspierające prawa kobiet, strajki i wiele innych przedsięwzięć. Ostatnio jednak skupia się przede wszystkim na edukacji seksualnej wraz z fundacją SexEd.pl. Niestety w polskich szkołach edukacja seksualna wygląda bardzo źle lub nie ma jej wcale, dzieci często boją się lub wstydzą zapytać o nurtujące je sprawy rodziców, a internet pokazuje bardzo przekłamaną wizję seksualności i cielesności człowieka.

Temat edukacji seksualnej porusza też Kasia Koczułap, autorka bloga oraz aplikacji „Co z tym seksem”. Porusza tematy nie tylko związane z samym stosunkiem seksualnym, ale też i z aborcją, infekcjami i chorobami przenoszonymi drogą płciową czy metodami antykoncepcyjnymi. Skupia się też na obalaniu mitów związanych z cielesnością i seksualnością człowieka.

Aktywistki zajmują się jednak nie tylko edukacją seksualną, ale i normalizacją swojej seksualności. Maja Staśko od lat walczy o prawa kobiet, normalizację ciała, piętnowanie przemocy seksualnej w przestrzeni publicznej, szerzy wiedzę o chorobach psychicznych i ciałopozytywności. Gdyby tego było jeszcze mało, to w każdej wolnej chwili wspiera osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej i zachęca kobiety, by mówiły o swoich doświadczeniach, jeśli są na to gotowe.

Ewa Zakrzewska, która prowadzi profil na Instagramie Ewokracja codziennie pokazuje, że piękno występuje w każdym rozmiarze i kształcie, bo nie polega na tym, jak wyglądamy, lecz na tym, jak postrzegamy się same. Jej profil to jednak więcej niż piękne zdjęcia – dzieli się na nim też swoimi osobistymi doświadczeniami, porusza problemy body shamingu i fatfobii i pokazuje kobietom, że można się kochać.

Temat ciałopozytywności jest też bliski Mariannie Gierszewskiej. W wyniku choroby aktorka musiała nauczyć się żyć ze stomią. Dzisiaj nie tylko otwarcie o niej mówi i normalizuje jej widok, ale pomaga też innym kobietom czuć się z nią pięknie i przede wszystkim seksownie. Marianna Gierszewska stworzyła własną markę bielizny (pięknej bielizny!), która wygląda bardzo kobieco, a przy okazji pomaga komfortowo schować stomię.

Ola Żebrowska prowadzi konto na Instagramie non-fiction. Bez zbędnych ceregieli pokazuje, jak wygląda życie młodej mamy i wbrew cukierkowym obrazkom, które widzimy u większości gwiazd, żona Michała Żebrowskiego pokazuje tę ciemniejszą, mniej lubianą przez kobiety stronę. Poporodowy brzuch, brak czasu, wymiociny na ubraniach, bałagan, karmienie piersią, choroby… Jej profil nie bez powodu uwielbia wiele Polek w każdym wieku.

Temat macierzyństwa i drogi do niego często porusza Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że jej synowie zostali poczęci metodą in vitro. Angażuje się też w kampanie edukujące ludzi o metodzie zapłonienia pozaustrojowego, rozprawia się z kłamstwami i mitami, którą wokół niego krążą oraz bierze udział w akcjach walczących o przywrócenie refundacji zabiegu, który dla wielu par jest jedyną szansą na zostanie rodzicami.

Zuza Kołodziejczyk przekuła sławę zdobytą w „Top Model” w coś naprawdę dobrego. Codziennie pokazuje swoim obserwatorom, jak żyć bardziej ekologicznie i być przyjaznym środowisku oraz zwierzakom. Wiele osób uważa, że weganizm czy życie zero waste jest kosztowne i tylko bogaci ludzie mogą sobie na nie pozwolić. Modelka skutecznie walczy z tym przekonaniem i pokazuje, że takie życie jest nie tylko tanie, ale i smaczne!

Reklama

To też może cię zainteresować:

Dlaczego Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca?

Najpiękniejsze prezenty na Dzień Kobiet