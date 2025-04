Znane postacie często chętnie opowiadają o swojej rodzinie i pokazują się w towarzystwie jej członków– w codziennym życiu lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. Inni zaś pilnie strzegą swojej prywatności, jedynie od czasu do czasu uchylając rąbka tajemnicy. Anna Lewandowska zdecydowanie należy do tej drugiej grupy! Tym większym zaskoczeniem dla jej fanów było pojawienie się na jej Instagramie zdjęcia z tajemniczym przystojniakiem, który zdecydowanie nie jest Robertem Lewandowskim! Piotr – bo tak na imię ma przystojny mężczyzna– to…jej brat!

Wspólna fotografia pojawiła się z okazji uczczenia urodzin Piotrka. Stał się bohaterem wzruszającego wpisu: