Monika Jaruzelska powiedziała m.in. o tym, gdyby miała zagłosować na wprowadzeniem liberalizacji prawa aborcyjnego, to zrobiłaby to, ale z pewną niechęcią.

Gdybym miała decydować, to zagłosowałabym za tym, że jeżeli kobieta nie chce mieć dziecka, to ma możliwość usunięcia ciąży. Ale czułabym się z tym niekomfortowo (...). Dla mnie aborcja po prostu nie jest czymś, co jest OK.