Za każdym razem, gdy widzimy na Instagramie kolejne szczegóły nowego mieszkania Julii Wieniawy, jesteśmy pod coraz większym wrażeniem. Aktorka w realizacji swojego marzenia jest wyjątkowo konsekwentna i dba o każdy szczegół.

Salon zdobi piękna domowa dżungla, a sypialnię balijskie meble z rattanu. Aktorka zadbała też o to, by nawet zastawa stołowa i ceramika podkreślała charakter jej mieszkania. Mamy jednak bardzo miłą wiadomość - ostatnio pochwaliła się pięknym kubkiem, który kupisz w jednym z najbardziej popularnych sklepów wnętrzarskich.

-20% na zastawę stołową i ceramikę w sklepie Duka

Duka przygotowała dla miłośników pięknej ceramiki nie lada okazję. Cała zastawa stołowa i porcelana od 22 do 25 kwietnia jest przeceniona o 20%. Promocja obejmuje też kubki, na które zdecydowała się Julia Wieniawa. Jak wyglądają i ile kosztują?

fot. Kubek z kamionki Siren/Screen Instagram @JuliaWieniawa/Materiały prasowe DUKA

Kubki z kolekcji Siren są wykonane ze szkliwionej kamionki. Aktorka zdecydowała się na ten w zielonej kolorystyce, ale w Duce dostępne są także kubki we wzory w niebieskim oraz czerwonym kolorze. Wśród wzorów także jest w czym wybierać - kropki, paski, kółka... Każdy z pewnością znajdzie wśród nich coś dla siebie. Dodatkowego uroku dodaje im piękne złote ucho oraz lekko asymetryczna forma.

W regularnej cenie kubki kosztują 49,99 zł, ale po obniżce zapłacisz za niego 39,99 zł. W tej samej kolekcji znajdują się także talerze oraz miseczki, możesz więc skompletować całą zastawę w jednym sklepie. Trzeba przyznać, że trudno się w nich nie zakochać...

Wybór odpowiedniej zastawy stołowej to jedno, ale warto też pamiętać, by kupić do kuchni kilka gadżetów ułatwiających gotowanie. Dzięki temu zarówno gotowanie, jak i samo jedzenie będą wyjątkowo przyjemne.

