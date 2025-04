To była gorąca noc we francuskim mieście Antibes, położonym zaledwie 30 min drogi od Cannes. To tam miała miejsce 22 gala amfAR Cinema Against AIDS, na którą zjechały się gwiazdy, by zadeklarować pomoc w walce z nieuleczalną chorobą.

To charytatywne wydarzenie odbywa się w pobliżu Cannes od lat i służy szczytnemu celowi. Założeniem gali amfAR Cinema Against AIDS jest zebranie jak największej liczby funduszy na rzecz fundacji walczącej z chorobą. W zeszłym roku na Lazurowym Wybrzeżu udało się zgormadzić kolosalną kwotę 35 milionów dolarów. Ile pieniędzy zebrano w tym roku? Szacuje się, że kwota przekroczy zeszłoroczny rekord.

All the glamour...along with hope and support for a generation free of HIV/AIDS. Thank you for coming out to support tonight @tonigarrn @pnemcova @officialjdunn #amfARCannes A photo posted by amfAR (@amfar) on May 21, 2015 at 11:07am PDT

Wiadomo , że czwartkowej nocy w hotelu Cap-Eden-Roc w Antibes pojawił się tłum ludzi z branży show-biznesowej: nie zbarakło aktorek (Eva Longoria), piosenkarek (Rita Ora) czy modelek (Anja Rubik, Karlie Kloss). Wymieniłyśmy zaledwie niewielką częśc nazwisk, które sygnowały to wydarzenie. Jak na czerwony dywan przystało, najpiękniejsze kobiety świata (mamy tu na myśli przede wszystkim czołówkę top modelek) przyodziały wyszukane suknie, w których prezentowały się olśniewająco. Momentami można poczuć ukłucie zazdrości. Zobaczcie same!

