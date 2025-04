Anna i Robert Lewandowscy na gali Superbrands

Zakochana para sportowców nieczęsto wybiera się razem na branżowe eventy. To raczej Anna Lewandowska stara się wypełniać wizerunkowe obowiązki. Tym razem jednak pokazali się razem. Mało brakowało, a z wrażenia opadłyby nam szczęki. Lewandowscy wyglądali rewelacyjnie!

To, że Anna Lewandowska w 90% wygląda na salonach jak milion dolarów, to wiemy. Ale okazuje się, że jej życiowa druga połówka stanowi genialne dopełnienie jej osoby. I oczywiście, odwrotnie. Małżeństwo sportowców pojawiło się 20 maja na uroczystej gali finału konkursu Superbrands, którego piłkarz był niekwestionowaną gwiazdą.

20 maja 2015 roku w Podziemiach Ufficio Primo w Warszawie odbyła się 9 Gala Finałowa Konkursu Superbrands Polska, w czasie której spotkali się przedstawiciele świata biznesu, marketingu, kultury oraz mediów, by wspólnie uczcić sukces najsilniejszych marek obecnych na rodzimym rynku. Nagrodę Honorową Superbrands otrzymał właśnie Robert Lewandowski. Zdobywcy statuetek stanowią elitę, najbardziej rozpoznawalnych marek o najlepszym wizerunku w swojej kategorii. Robertowi statuetkę przyznano nie za zasługi na tle politycznym czy historycznym (wcześniej otrzymał ją np. Lech Wałęsa) ale za promowanie wizerunku nowoczesnej Polski zagranicą. Wzruszony Lewandowski podziękował za wyróżnienie: