Burzliwy związek pary wielokrotnie rozgrzewał internautów i media. Koterski i Leszczak, którzy w 2017 roku doczekali się razem synka, rozstali się w 2019 roku. Chociaż próbowali wtedy ratować relację, ponownie nie przetrwała ona próby czasu i zakończyła się rozstaniem w 2020 roku.

Od tego czasu próbowali układać sobie życie bez siebie lub z innymi partnerami. Jak się teraz okazało, Koterski zakończył swój obecny związek i wrócił do Leszczak. Para potwierdziła swoje zejście na Instagramie.

Koterski i Leszczak znowu razem

W jednym z wywiadów Leszczak zapytana została o rozstanie Koterskiego z nową partnerką. Czy zraniło ją, że Koterski tak szybko ułożył sobie życie z inną kobietą tak szybko po ich związku? Jej odpowiedź była bardzo życzliwa.

– Michał jest ojcem naszego syna, więc zawsze będzie dla mnie bardzo ważny. Niezależnie jakie będą nasze stosunki, ja zawsze będę mu dobrze życzyła – wyznała Leszczak.

Zapytana o to, czy wróciła do poprzedniego partnera, odpowiedziała enigmatycznie. Wkrótce jednak para wspólnie zamieściła zdjęcie, które potwierdziło domysły o powrocie do siebie.

Trzymacie za nich kciuki?

