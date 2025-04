27 lutego 2020 roku Paweł Królikowski zmarł po wielu latach walki z nowotworem mózgu. Mimo wielu zabiegów i wycieńczającego leczenia nie udało mu się powrócić do zdrowia i odszedł w wieku 58 lat. Osierocił dzieci: Antka, Julię, Janka, Ksawerego i Malwinę i zostawił kochającą żonę Małgorzatę Ostrowską-Królikowską. Był również świeżo upieczonym dziadkiem Józia.

Ostatnie pożegnanie aktora na warszawskich Powązkach zgromadziło tłumy przyjaciół Królikowskiego, ludzi z branży filmowej, teatralnej oraz dziennikarzy. Teraz, rok po śmierci gwiazdora wspominają go bliscy znajomi: Tomasz Kammel, Katarzyna Skrzynecka i Maciej Dowbor. Co z życia Królikowskiego zapamiętali najbardziej?

Był serdecznym, cudnych przyjacielem i człowiekiem, który absolutnie, bezgranicznie kochał swoją rodzinę i to był dla niego priorytet. Poza każdą pracą, którą oczywiście kochał. Ale zawsze była Gośka, moja Gośka, moi synowie, moje córki

Gwiazda wspomina również, że Paweł Królikowski lubił w jej towarzystwie pozwalać sobie na niewybredne żarty, które ona akurat uwielbia i zawsze czuła się w jego towarzystwie swobodnie i dobrze.

Mam nadzieję, że nasz serdeczny przyjaciel będzie nas gdzieś słuchał z innych przestrzeni i na pewno powiedziałby nam „nosy do góry” i poklepał po plecach

Z kolei Maciej Dowbor przyznaje, że Królikowski był człowiekiem szczęśliwym i spełnionym, w którym nie było negatywnych emocji, takich jak zawiść czy chorobliwa potrzeba rywalizacji. Pięknie też opowiadał o wszystkim, co działo się w jego życiu.

Wiele pięknych momentów z udziałem Pawła Królikowskiego pamięta również Tomasz Kammel. Zdaniem prezentera aktor był niezwykle zaangażowany w swoje otoczenie i ciekawy ludzi, z którymi miał styczność.

Zjawiał się w studiu i zaczynał ze mną rozmowę od tego, co widział u mnie, co zrobiłem, co mu się podobało i jeszcze wrzucał tam gdzieś cytat ze mnie, bo tak dokładnie mnie słuchał

- mówi Kammel.