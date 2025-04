Mikołaj Roznerski zagra w trzeciej części filmu „Kogel-Mogel”! Aktor pojawi się legendarnej polskiej komedii jako dorosły Piotruś Wolański, syn państwa Wolańskich.

Mikołaj Roznerski w „Kogel-Mogel 3”

Hitowa polska komedia miała swoją premierę w sierpniu 1988 roku, czyli dokładnie 30 lat temu. Piotruś Wolański był wówczas kilkuletnim chłopcem, do którego rodzice zatrudnili opiekunkę. Mikołaj Roznerski ma 34 lata, więc idealnie pasuje do roli. A my już nie możemy się doczekać, żeby dowiedzieć, jakie przygody czekają dorosłego już Piotra!

Mikołaj Roznerski jest jednym z najbardziej znanych (i najprzystojniejszych) aktorów młodego pokolenia. Widzowie doskonale znają go z występów m.in. w serialach „M jak miłość” czy „Druga szansa”. Zagrał również w filmach „Porady na zdrady” czy „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”.

„Kogel-Mogel 3” - obsada

Kogo jeszcze zobaczymy w trzeciej części komedii? Pewnym jest, że filmie zagrają: Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, Stanisława Celińska. Film będzie opowiadał o losach Kasi Zawady, które jest obecnie zgorzkniałą rozwódką, mieszkającą na wsi z dorosłym synem i matką. Na jej drodze ponownie stanie rodzina Wolskich, u której mieszkała i pracowała w Warszawie, opiekując się Piotrusiem. W filmie ma pojawić się również drugie dziecko Wolańskich - córka. W tę postać wcieli się Barbara Kurdej-Szatan! Obsada trzeciej części komedii zapowiada się fantastycznie!

„Kogel-Mogel 3” - kiedy premiera?

Premierę zaplanowano na wiosnę 2019 roku. Nie jest jeszcze znana dokładna data.

