Popularność Dominice Gwit przyniosła rola w filmie „Galerianki”, gdzie zagrała jedną z nastolatek, a także gra w serialach „Przepis na życie” i „Singielka”.

Tym, co kilka lat temu sprawiło, że o aktorce zrobiło się głośno, jest także jej walka z otyłością. Aktorce udało się schudnąć kilkadziesiąt kilogramów, jednak obecnie promuje ciałopozytywność. Zapewnia, że dobrze czuje się w takim rozmiarze, jaki nosi i nie dąży do tego, by być szczupłą.

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski - historia miłości

Para poznała się podczas premiery sztuki, w której zagrała Dominika, a którą wyreżyserował brat Wojciecha. Podobno od razu zaczęli ze sobą korespondować, a już niedługo potem - nie potrafili bez siebie żyć.

Ukochany aktorki pracował jako montażysta telewizyjny. Co ciekawe, tych dwoje łączą podobne doświadczenia. Obecny mąż Dominiki także dużo schudł - udało mu się zrzucić 50 kg. Pokochał ruch, zwłaszcza jazdę na rowerze i bieganie.

To także dzięki jego wsparciu gwiazda wyzbyła się swoich kompleksów.

Jestem z tobą właśnie dlatego, że taka jesteś, a nie mimo to. - cytowała Dominka Gwit słowa partnera w rozmowie z Vivą.

Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski zaręczyli się w dzień urodzin gwiazdy - 22 czerwca 2017 roku.

Nieco ponad rok później, 7 lipca 2018, para stanęła na ślubnym kobiercu. Gwiazda zdecydowała się na kreację w białym kolorze, góra sukni została wykończona koronką.

Po ślubie do swojego nazwiska dodała nazwisko męża. Obecnie nazywa się więc Dominika Gwit-Dunaszewska.

