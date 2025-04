Michał Wójcik wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że jego partnerka jest jego wielką miłością. Komik wraz z Janią wychowuje dziecko, które przyszło na świat w ubiegłym roku. Niestety, rodzinne szczęście artysty zostało zburzone, kiedy u Janii zdiagnozowano nowotwór śluzaka potrójnie ujemnego. Koszty leczenia tej choroby znacznie przekraczają możliwości finansowe Wójcika i jego rodziny, dlatego kabareciarz za pośrednictwem serwisu Pomagam.pl poprosił o wsparcie.

Zbiórka zakładała zebranie 150 tys. zł. W ciągu tygodnia udało się zgromadzić ponad 245 tys. złotych. Do akcji zaangażowało się ponad 5 tysięcy internautów. Wójcik na antenie programu śniadaniowego „Pytanie na śniadanie” ze wzruszeniem dziękował widzom za ogromne wsparcie i ze łzami w oczach przeczytał list od chorej partnerki.

Kochani, nieoceniona jest pomoc i wsparcie, jakie od was dostałam. Choroba pokazała mi, że jestem człowiekiem małej wiary. Wy sprawiliście, że chcę się zmienić na lepsze, że zaczynam wierzyć. Jestem wdzięczna za każdy grosz, a najbardziej za słowa wsparcia i modlitwę, bo to one dały mi siłę. Gdy w dniu swoich urodzin spojrzałam na zbiórkę, gdzie kwota przekraczała oczekiwany rezultat, byłam onieśmielona, że jest tylu dobrych ludzi. Czytając wasze słowa wsparcia i modlitwy, popłakałam się

- czytał komik.