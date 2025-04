Fabienne Wiśniewska, córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, w zeszłym roku skończyła 18 lat. W związku z tym, artysta został zapytany, czy wokół jego córki kręcą się już adoratorzy... Wiśniewski podkreślił, że Fabienne jest wyjątkowo rozsądną i odpowiedzialną nastolatką, która dokonuje dobrych wyborów.

Michał Wiśniewski o życiu uczuciowym swojej córki

Fabienne to najstarsza córka Wiśniewskiego. Wokalista, oprócz niej, doczekał się jeszcze dwóch córek z małżeństwa z Anią Świątczak - Vivienne i Etiennette. Jak się okazuje, prawie 19-letnia Fabienne zaskarbiła sobie wielkie uznanie ze strony taty.

– Ja mam taki szacunek do swojej córki. To jest tak mądra dziewczyna, że myślę, że nie mam czego się obawiać. Muszę, jak każdy ojciec, uszanować jej wybory, co nie znaczy, że nie rozmawiamy i nie wyrażam swojego zdania, ale ja bardziej żyję teraz jej przygotowaniami do egzaminu do Akademii Sztuk Pięknych – wyznał Wiśniewski.

Myślicie, że wkrótce nadejdzie przyszły zięć?

