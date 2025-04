Michał Piróg stara się o dziecko

Michał Piróg przyznał się, że jest gejem kilkanaście lat temu. Wówczas wywołał ogromne poruszenie, bowiem bycie zdeklarowanym gejem przysporzyło mu masę cierpienia. W międzyczasie udowodnił, że jest znakomitym prowadzącym i empatycznym, szczerym człowiekiem. Sam nie potrafi odpowiedzieć, czy w Polsce trudniej jest być zdeklarowanym Żydem, czy gejem. Teraz chce być rodzicem. Czy mu się to uda?

Poznajecie, kto jest na zdjęciu? Zdjęcia z młodości znanego dziennikarza są hitem sieci

Juror „You Can Dance” czy „Top Model” bardzo aktywnie angażuje się w akcje dbające o prawa mniejszości seksualnych w Polsce. Angażuje się we wszelkie inicjatywy broniące zwierząt, niejednokrotnie udowodnił, że za tym nie idą tylko słowa. Nie boi się głośno mówić, co myśli i nigdy tez nie ukrywał, że marzy mu się założenie rodziny, w której wraz ze swoim mężem będzie mógł wychować dziecko.

W jednym z tabloidów pojawiła się informacja, że Piróg bardzo intensywnie stara się o dziecko, zawarł też związek małżeński (rozpadł się), jednak w Polsce, jak wiemy, ich małżeństwo nie jest honorowane. Piróg próbował swoich sił za granicą naszego kraju.