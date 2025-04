Anna Lewandowska to już nie tylko trenerka, a modowa inspiracja. Wiele kobiet podpatruje jej styl i stara się odwzorowywać jej stylizacje. Tym razem Lewandowska pokazała się w modnym swetrze polskiej marki. Żona Roberta bardzo chętnie promuje rodzime brandy - oto, co wybrała tym razem!

Ostatnio bardzo spodobała się wam jej spódnica, którą specjalnie wyszperałyśmy w sieci. kocha polskie marki. Ostatnio zaprezentowała się w swetrze polskiej firmy z charakterystycznym dekoltem w serek na plecach!

Anna Lewandowska wie, jak wydobyć ubraniem swoją kobiecość. Jak nie seksowna mini, to zmysłowy dekolt... z tym, że na rewersie. Gdzie można kupić ubrania z tak charakterystycznym wykończeniem? My już wiemy: to polska marka The Odder Side.

Sweter z dekoltem na plecach Anny Lewandowskiej

Luźny sweter z odkrytymi plecami pochodzi z najnowszej kolekcji i kosztuje 389 zł. Właścicielki marki to Brygida Kubiś i Justyna Przygońska. W nowej kolekcji nie brakuje najbardziej kultowych produktów z charakterystycznymi, głębokimi dekoltami, które eksponują plecy. Nowa kolekcja to prostota, lekkość i duża dawka nonszalancji, czyli możemy się spodziewać, że Anna Lewandowska jeszcze nie raz pojawi się w ubraniu sygnowanym marką, choć widać, że fanki Lewandowskiej kibicują jej, by ta stworzyła własną linię ubrań.

