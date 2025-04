Kilka dni temu media obiegła sensacyjna informacja, że Kacper Kuszewski rezygnuje z pracy w popularnej telenoweli Telewizji Polskiej. Aktor od 18 lat wcielał się w postać Marka Mostowiaka. Decyzja gwiazdora o rezygnacji z grania w „M jak miłość” wzbudziła spore kontrowersje. Nie tylko ze względu na samo odejście aktora, ale również przez słowa, które padły już po ogłoszeniu jego decyzji.

Kacper Kuszewski poinformował swoich fanów, że odchodzi z serialu „M jak miłość” w czwartek 14 czerwca. Aktor opublikował w internecie obszerne oświadczenie, w którym podziękował produkcji, współpracownikom i widzom.

Szanowni Państwo, a więc przyszedł ten moment. Po osiemnastu latach rozstaję się z serialem „M jak miłość” i postacią Marka Mostowiaka. To była trudna decyzja i długo do niej dojrzewałem. Byłem przecież związany z serialem od pierwszego dnia zdjęciowego, niemal od początku mojej zawodowej drogi. Miałem tu możliwość grać u boku wspaniałych aktorów, od których uczyłem się aktorskiego rzemiosła, oraz pracować ze wspaniałą ekipą filmową, dzięki której poznałem wszystkie tajniki planu filmowego i pracy przed kamerą

Decyzja Kacpra Kuszewskiego wywołała spore zamieszanie wśród fanów. Dziennikarze zaczęli dopytywać aktora o powody rezygnacji. W jednym z wywiadów, aktor przyznał, że warunki pracy na planie - w jego odczuciu - pozostawiały wiele do życzenia. Jak się później okazało, miał na myśli nie aktorów, lecz pozostałych pracowników.

Ludzie w ekipie filmowej są albo zatrudnieni na umowy o dzieło albo mają własną działalność gospodarczą, co powoduje, że prawo pracy ich nie obejmuje. Dzień pracy ekipy trwa 12 godzin, często zdjęcia są w sobotę, a nawet zdarza się, że w niedzielę, więc te sześć dni po 12 godzin. Z czego dzień zdjęciowy liczy się od rozpoczęcia zdjęć do momentu zakończenia. Zdjęcia mamy często poza Warszawą, trzeba liczyć jeszcze spakowanie się czy charakteryzację, ale też na dojazd na plan, skąd niektórzy muszą jeszcze wrócić do domu... (...) Wielu członków ekipy jest wynagradzanych za dzień pracy, czyli jeśli nie przyjdą do pracy, bo np. zachorują, to nie dostaną pieniędzy

- mówił w rozmowie z portalem Plejada.pl.