Meghan Markle w nowym filmie o Bondzie? Świeżo upieczona żona księcia Harry'ego obecnie uczy się nowej roli. Roli brytyjskiej arystokratki. Zgodnie z zasadami, panującymi na dworze, nie powinna się ona łączyć z żadną inną. A już na pewno nie z rolą dziewczyny Jamesa Bonda. Jednak jeśli wierzyć doniesieniom z Wielkiej Brytanii, być może już wkrótce będziemy świadkami rewolucyjnego złamania zasad monarchii.

Księżna Meghan nową dziewczyną Bonda?

Informacja o tym, że Meghan Markle może pojawić się w najnowszym filmie o Jamesie Bondzie pojawiła się w weekendowym wydaniu programu „Dzień dobry TVN”. Do telewizyjnego studia zaproszono ekspertów, którzy mieli się wypowiedzieć na temat zakazów, obowiązujących księżną Meghan. Na kanapie zasiedli: Irena Kamińska-Radomska, znawczyni protokołu i mentorka w programie „Projekt Lady” oraz dziennikarz współpracujący z BBC, Maciej Czajkowski. W czasie rozmowy, Czajkowski zdradził, że Meghan Markle może zagrać nową dziewczynę Jamesa Bonda.

Meghan Markle zostanie zapamiętana jako 26. dziewczyna Bonda - powiedział.

Maciej Czajkowski jednak zaznaczył, że informacja nie jest jeszcze potwierdzona. Zarówno prowadząca Kinga Rusin, jak i Irena Kamińska-Radomska, stwierdziły, że jest to niemożliwe.

Dziennikarz przypomniał jednak, że w 2012 w filmie o Jamesie Bondzie pojawiła się sama królowa Elżbieta II. Reżyserem filmu był wówczas Danny Boyle. Najnowszy film o Bondzie pt. „Bond 25” również reżyseruje Boyle. Zatem jest duża szansa, że ten sam reżyser podejmie się również kolejnego projektu, do którego zaangażuje Meghan Markle.

Maciej Czajkowski zwrócił jeszcze uwagę na moment wsiadania świeżo upieczonych małżonków do Jaguara, by udać się ma poślubną przejażdżkę. Książę Harry był wtedy ubrany w smoking, a księżna w elegancką suknię. Wyglądali dokładnie jak para wyjęta z filmów o Bondzie!

Ile w tym prawdy? Zapewne przekonamy się już wkrótce. Jeśli Meghan Markle faktycznie zagra dziewczynę Bonda, będzie to złamanie kolejnego z zakazów, które do tej pory definiowały brytyjską rodzinę królewską. Przy okazji ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle, królowa Elżbieta II zgodziła się na naprawdę spore odstępstwa od skostniałych do tej pory reguł. Czy w tym przypadku również będzie podobnie?

Filmy o Jamesie Bondzie są uznawane za jeden z flagowych produktów eksportowych Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli Meghan Markle ostatecznie nie zagra w filmie, to plotka o jej rzekomym udziale z pewnością nie zaszkodzi promocji... ;)

