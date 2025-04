Bycie księżną to nie tylko przywileje! Odkąd Meghan Markle stała się pełnoprawną członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, jej życie zmieniło się o 180 stopni. I choć życie na dworze może wydawać się usłane różami, to nie zawsze tak jest. Księżna Sussex, bo taki tytuł otrzymała amerykańska aktorka, musiała dostosować się do wielu zasad, które wyznacza nie kto inny, jak... sama królowa Elżbieta II.

Czego nie może Meghan Markle po ślubie?

Przede wszystkim Meghan musiała usunąć wszelkie konta na portalach społecznościowych. Członkowie monarchii nie mogą prowadzić prywatnych profili, a także... robić zdjęć typu selfie. Jednak to zdecydowanie jeden z najłagodniejszych zakazów, które obowiązują teraz Meghan Markle.

Czego jeszcze nie może robić żona księcia Harry'ego? Reguł jest naprawdę sporo! Poznaj je wszystkie z naszego materiału wideo.

