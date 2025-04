W czasie oficjalnej wizyty w Irlandii księżna Sussex prawdopodobnie naruszyła jedną z najważniejszych zasad obowiązujących członków rodziny królewskiej. Meghan Markle w rozmowie z senator Catherine Noone miała przedstawić swoje zdanie na temat wyniku irlandzkiego referendum w sprawie aborcji. W maju tego roku Irlandczycy opowiedzieli się zniesieniem zapisu, który mówi nienarodzone dziecko ma takie samo prawo do życia jak jego matka.

Senator Catherine Noone opisała sprawę na swoim Twitterze. Według relacji polityk, odbyła ona rozmowę z księżną Sussex na temat rezultatu referendum. Meghan Markle miała powiedzieć, że jest zadowolona z jego wyniku.

Księżna miała zaznaczyć również, że przyglądała się sprawie. Wpis zniknął z profilu irlandzkiej senator krótko po jego publikacji. Został zastąpiony grzecznościowymi podziękowaniami za spotkanie z książęcą parą.

A pleasure to meet Prince Harry & the Duchess of Sussex at the British Ambassador's Residence this evening. #harryandmeghan #royalcouple #meghanmarkle pic.twitter.com/yp2XHFh4MJ

— Sen Catherine Noone (@senatornoone) 10 lipca 2018