Wow! Co za wyróżnienie! Meghan Markle najlepiej ubraną kobietą 2018 roku – ogłosił magazyn „People”. Wyczucie stylu księżnej zostało docenione. Jak widać opłaca się łamać zasady ubioru panujące na królewskim dworze.

Meghan Markle znów złamała protokół! To najodważniejsza kreacja księżnej Sussex

Meghan najlepiej ubraną kobietą świata

Żona księcia Harry’ego miała sporą konkurencję – wygrała z takimi gwiazdami jak Kim Kardashian czy Cate Blanchett. Ale według magazynu „People” to właśnie księżna Sussex zasłużyła na miano najlepiej ubranej kobiety 2018 roku. Warto zauważyć, że księżna Kate nigdy nie doczekała się takiego wyróżnienia…

„Bez względu na to, czy ma na sobie klasyczną koszulę z guzikami i podarte dżinsy, jak każda zwykła dziewczyna, czy suknię couture, w przeciwieństwie do większości kobiet, zawsze wygląda, jakby nie starała się wypaść idealnie, jakby wyglądała tak od niechcenia” – mówi redaktor „People’s Style and Beauty” Andres Lavinthal. „Jej stylizacje przyciągają uwagę, nawet jeśli są proste i bez wymyślnych krojów i dodatków.

Kobiety na całym świecie, chcą ubierać się jak ona. Kiedy mówimy o stylu w 2018 roku, nie możemy prowadzić tej rozmowy bez wspominania o Meghan Markle – mówi redaktorka „People”.

To pierwsze wyróżnienie w rodzinie królewskiej

Według magazynu „People” Meghan Markle stała się jedną z najbardziej wpływowych ikon stylu na świecie, od kiedy została księżną Sussex. Wszystko, co na siebie założy, natychmiast się wyprzedaje. Każde jej publiczne wyjście jest analizowane przez największych znawców mody, którzy doceniają ją za wyczucie trendów i odwagę w eksperymentowaniu z ubiorem.

Wśród najlepiej ubranych kobiet według magazynu „People” pierwszy raz pojawiła się osoba spoza Hollywood, nigdy nie było też wyróżnionych członków rodziny królewskiej.

Na dalszych miejscach, za księżną Sussex, uplasowały się: Lupita Nyong’o, Amal Clooney, Cate Blanchett, Jennifer Lopez oraz Kim Kardashian.

Uważacie, że Meghan należy się taka nagroda?

