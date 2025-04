Plan lekcji księcia George'a. Przyprawia o zawrót głowy

Pięcioletni książę George nie ma łatwego życia. Elitarna szkoła, do której posłali go rodzice, sporo wymaga. I chociaż najstarszy syn księcia Williama i księżnej Kate chodzi dopiero do drugiej klasy, jego plan zajęć jest napięty do granic możliwości!