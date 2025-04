Od kilku tygodni brytyjskie tabloidy rozpisują się o rzekomym konflikcie między księciem Harrym i księciem Williamem oraz ich żonami. Pojawiła się informacja, że pary nie planują spędzać razem świąt. Czyżby relacje między nimi były aż tak kiepskie?

Księżna Meghan i księżna Kate się nie lubią?

Chyba nie jest aż tak źle, ponieważ okazuje się, że pary spotkają się w święta. Jak donosi brytyjski tytuł „Daily Mail”, zarówno Meghan i Harry, jak i Kate i William z dziećmi, dostali zaproszenie od królowej Elżbiety II. Tradycją rodziny królewskiej jest coroczne spotkanie w rezydencji Sandringham House w Norfolk. Nie inaczej będzie również w tym roku.

Źródło gazety twierdzi, że mimo tego faktu, relacje, między księżną Kate i księżną Meghan, nie są najlepsze. Emocje wokół sprawy podgrzała wiadomość, że Meghan i Harry, którzy spodziewają się narodzin pierwszego dziecka, już wyprowadzają się z Pałacu Kensington.

Powodem napięcia między książęcą parą z Cambrigde, a książęcą parą z Sussex mają być sprzeczki, do których ponoć dochodziło między księżną Kate i księżną Meghan. Nie jest tajemnicą, że panie mają zupełnie odmienne charaktery, a ich podejście do kluczowych spraw - różni się. Jeśli wierzyć tabloidom, to przełożyło się również na relację między księciem Harrym i księciem Williamem.

Doniesienia na temat spięć między braćmi i ich żonami stały się na tyle poważne, że skomentował je rzecznik prasowy monarchii. „The Mirror” wysłał zapytanie do biura prasowego rodziny królewskiej z prośbą o komentarz w sprawie licznych publikacji.

Nic takiego się nie wydarzyło - padła odpowiedź.

Jaka jest prawda? To pozostanie tajemnicą Pałacu Kensington...

