Doda i Emil Stępień wzięli ślub w 2018 roku. Para jest bardzo zakochana, jednak od pewnego czasu nie pokazuje się razem ani na oficjalnych wydarzeniach, ani w mediach społecznościowych.

W związku z tym jeden z internautów zapytał na Instagramie Dody o rzekomy kryzys w jej małżeństwie. Podobno miał on wynikać z różnych poglądów Rabczewskiej i Stępnia na posiadanie dzieci.

Jaki warunek mąż postawił Dodzie przed ślubem?

Doda podjęła ten temat i postanowiła uciąć plotki raz na zawsze. W nagraniu na InstaStory wyjaśniła, a w zasadzie wyjaśnili, bo pojawił się tam również Emil, że dojrzali ludzie tak elementarne sprawy jak posiadanie potomstwa omawiają przed ślubem i przede wszystkim dużo rozmawiają.

Paradoksem jest to, że to był mój podstawowy warunek - wyjaśnił Emil.

Z kolei Rabczewska dodała, że paradoksem nie jest, że był to jej ulubiony warunek i jedyny, na jaki się zgodziła. Para dalej tworzy szczęśliwe małżeństwo, a w ich związku wszystko jest w porządku. Po prostu bardzo dbają o swoją prywatność. Nie jest to nic dziwnego w ich wydaniu. Swój ślub również ukrywali do samego końca.

