Martyna Wojciechowska znowu zaskoczyła swoich fanów. Tym razem postanowiła radykalnie zmienić fryzurę. Reakcje fanów są podzielone. Czy dziennikarka naprawdę obcięła włosy?

Fani chyba muszą się pogodzić z tym, że już nie zobaczą podróżniczki w długich blond włosach. Teraz Martyna Wojciechowska ma naprawdę krótką fryzurę! Istnieje jednak kilka powodów, dla których zastanawiamy się, czy ta zmiana jest prawdziwa...

Czy Martyna Wojciechowska naprawdę obcięła włosy?

Dziennikarka nie tak dawno bez żadnego wyjaśnienia (o ile przyjmiemy, że krótki komentarz „Nadchodzi nowe...” wprowadza więcej zamieszania niż prawdziwych informacji) pokazała swoje zdjęcia w... sukni ślubnej.

Okazało się jednak, że razem z Przemkiem Kossakowskim wcale nie postanowili sformalizować swojego związku, a to jedynie zapowiedź nowego odcinka „Kobiety na krańcu świata”, który opowiadał o Koreankach biorących ślub same ze sobą.

Teraz zdania na temat nowej fryzury Martyny Wojciechowskiej są mocno podzielone. Jedni mocno krytykują ten wybór i mówią, że długie włosy były ogromnym atutem dziennikarki. Inni są przekonani, że jeśli zdecydowałaby się na taki krok, to włosy z pewnością oddałaby na szczytny cel – na przykład na peruki dla osób po chemioterapii.

Jeszcze kolejni za to znowu doszukują się podstępu – jak w przypadku sukni ślubnej. Co uważniejsi zauważyli dłuższy kosmyk, który wystaje spod włosów i mówią, że to z pewnością peruka. Jaka jest prawda?

Tego możemy dowiedzieć się tylko od samej dziennikarki, dlatego musimy poczekać na kolejne zdjęcia, aby ocenić, czy ta zmiana jest prawdziwa. Wiemy na pewno, że Martyna Wojciechowska jest piękną kobietą i wygląda świetnie też w takim wydaniu!

