Chociaż Martę Żmudę Trzebiatowską i jej męża Kamila Kulę dzieli zaledwie 5 lat różnicy wieku, ta bardzo często jest im wypominana. Aktorka zdradziła, kiedy najmocniej odczuwa to, że jest starsza od męża.

Reklama

Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula są małżeństwem od 2015 roku. Poznali się dwa lata wcześniej, gdy aktor dołączył do obsady teatru „Kwadrat”. Ich przyjaźń szybko przerodziła się w miłość, pobrali się, a w 2017 roku na świat przyszedł ich syn – Bruno.

Aktorka bardzo oszczędnie dawkuje informacje ze swojego prywatnego życia. Na swoim Instagramie bardzo rzadko pokazuje ich wspólne zdjęcia, nie zdecydowała się również, tak jak większość polskich gwiazd, pokazać twarzy synka. Tym razem w wywiadzie zdecydowała się ujawnić jeden intymny szczegół. Chodzi o różnicę wieku, która dzieli małżeństwo aktorów!

Marta Żmuda Trzebiatowska ma o 5 lat młodszego męża

Chociaż 5 lat to żadna różnica, okazuje się, że mocno wpływa na niektóre aspekty ich życia. O co chodzi? Okazuje się, że gdy para ogląda swoje zdjęcia z dzieciństwa, fotki Kamila Kuli są kolorowe, podczas gdy zdjęcia Marty Żmudy Trzebiatowskiej... czarno białe! Aktorka podchodzi do tego z ogromnym poczuciem humoru i niesamowitym dystansem.

Aktorka rzadko pokazuje ich wspólne zdjęcia, ale gdy już to robi, para zawsze wygląda na wciąż zakochanych i przede wszystkim – bardzo szczęśliwych ze sobą. Właśnie takich związków życzymy sobie jak najwięcej na świecie!

Reklama

Zobacz też:

Marta Żmuda Trzebiatowska pokazała się bez makijażu. Wygląda jak Ania z Zielonego Wzgórza!

Joanna Krupa ujawniła płeć dziecka. Reakcja jej męża? Ta informacja wzruszyła go do łez