21 listopada w warszawskim Teatrze 6. piętro odbyła się premiera spektaklu "Wujaszek Wania", na której nie zabrakło odtwórców głównych ról i gości związanych z teatrem. Marta Żmuda-Trzebiatowska wyglądała absolutnie bosko!

Premiera "Wujaszek Wania" z udziałem gwiazd

Na wydarzeniu dosłownie lśniła Marta Żmuda-Trzebiatowska. Czemu dosłownie? To wszystko zasługa złotej spódnicy mini, żakardowej marynarki w kolorze ecru oraz jedwabnej białej koszuli od duetu Paprocki & Brzozowski z nowej kolekcji. Co za klasa! Aktorka wręcz promienieje. Szkoda, że tym razem nie pojawiła się na premierze z mężem, Kamilem Kulą. Prezentowali się wzorcowo na premierze "Listów do M 2"!

O spektaklu "Wujaszek Wania"

Ukończona w 1896 roku sztuka należy dziś do ścisłego kanonu klasyki dramatycznej, pozostając jedną z najbardziej cenionych i najczęściej wystawianych w dorobku Czechowa. Ta, po czechowowsku, naprzemiennie śmieszna i straszna opowieść jest okazją do przejęcia się losem „człowieka zbędnego”, a także do spojrzenia na nas samych. Do pracy nad spektaklem włączyła się plejada znakomitych aktorów: Wojciech Malajkat, Anna Dereszowska czy Michał Żebrowski.

