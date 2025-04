Aktorka po raz pierwszy została mamą we wrześniu 2016 roku. W grudniu wróciła do pokazywania się na ważnych dla siebie wydarzeniach i premierach teatralnych.

Żmuda-Trzebiatowska w wywiadzie dla dziennikarki Party.pl wyznała, co sądzi na temat szybkiego powrotu do formy. Wbrew ogólnie panującemu trendowi na absurdalnie płaski brzuch po ciąży, aktorka postuluje racjonalizm i naturalną utratę wagi. Co prawda chce od początku roku rozpocząć ćwiczenia, jednakże nie przeszkadza jej, że teraz nie jest zgrabna tak, jak kiedyś.

Biegam, ganiam przy dziecku i to jest supertrening.

Zapytana o to, czy korzysta z porad koleżanek z branży, np. Mai Bohosiewicz czy Anny Lewandowskiej odparła, że ceni opinie tylko mamy i teściowej, a wiedzę czerpie także z książek, a nie z internetu. To rzadkość, ale taką postawę cenimy najbardziej!

Szczerze to wiedza fachowa mojej mamy i mojej teściowej jest dla mnie ważna. Jestem bardziej książkowa, ja muszę wszystko po swojemu

Naszym zdaniem aktorka wygląda świetnie, bo czuje się świetnie.

