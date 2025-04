Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazała się publicznie na premierze spektaklu, choć unika wyjść. Jest mamą od ponad dwóch miesięcy, i choć nie tryska energią, wyglądała pięknie. Jak na młodą mamę przystało!

Marta Żmuda-Trzebiatowska urodziła pierwsze dziecko! „Aktorka czuje się bardzo dobrze”

Macierzyństwo to dużo wyrzeczeń, nocne wstawanie do płaczącego dziecka. Każda mama przez to przechodzi, piękna Marta Żmuda-Trzebiatowska także. Choć przed premierą „Trzech sypialni” odwiedziła salon kosmetyczny i fryzjera, to widać było na jej twarzy lekkie zmęczenie. Założyła kwiecistą, jesienną sukienkę do kostek, dobrała do niej butelkowozieloną torebkę na łańcuszku i złote sandałki. Kiedy sukienka powiewała przy jej ruchach, widać było ślady po ciąży, a nie płaski brzuch!

