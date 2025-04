Marta Paszkin i Paweł Bodzianny to jedyna para, której losy mogliśmy śledzić w ostatniej edycji popularnego show TVP i którzy faktycznie stworzyli związek. Fani programu nie kryją, że to właśnie tej dwójce kibicowali najbardziej. Wkrótce swoich ulubieńców zobaczą w tanecznym programie rozrywkowym.

Uznawani za największych zwycięzców 7. edycji programu „Rolnik szuka żony”, już wkrótce zaprezentują szerszej publiczności swoje umiejętności taneczne. Ich próbkę pokazała uczestniczka na swoim instagramowym profilu. Podzieliła się także z fanami swoimi obawami związanymi z udziałem w show.

Okazuje się, że to nie wysiłek taneczny przeraża Martę, ale to, że wewnętrzny głos podpowiada jej, co będzie, jeśli nie uda jej się zapamiętać układu i cała zabawa zakończy się katastrofą.

Życzliwi fani zapewnili ją jednak o tym, że będą jej kibicować i z przyjemnością znów zobaczą ich oboje na ekranie.

Marta i Paweł przyznali, że pierwsze treningi nie należały do udanych. Uczestniczka usłyszała, że „wcina się w zdanie”, natomiast Paweł był wykończony fizycznie.

Więc wychodzi na to, że nie dość, że do kamery nie umiem gadać, to jeszcze nie umiem tańczyć. Tragedia, jadę do domu.

- skwitowała Marta.