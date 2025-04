Mariusz Przybylski jest uznawany za jednego z najbardziej tajemniczych projektantów. Nie zależy mu na sławie, a na aprobacie i szacunku dla jego pracy i projektów. Skromną postawą przyciągnął do siebie wiele znanych osobistości.

To prawdziwy artysta, dlatego każdy jego pokaz wiąże się z szeregiem przygotowań po to, aby był on doskonały. Dla wielu jest znany głównie z roli profesjonalnego jurora w ”Project Runway”.

Wiemy na pewno, że nie wystąpi on w najbliższej edycji programu.

11 grudnia miał miejsce premierowy pokaz kolekcji „Wild at Heart” jego autorstwa.

Licznie pojawiły się na nim polskie gwiazdy i celebryci.

Jesteście ciekawe, kto zasiadł na widowni? Sprawdźcie!

