Marina Łuczenko pojawiła się w programie „Dzień dobry TVN”, gdzie opowiedziała o byciu mamą. Piosenkarka i jej mąż piłkarz, Wojciech Szczęsny, w czerwcu 2018 roku zostali rodzicami Liama. Chłopiec rośnie jak na drożdżach, a jego mama zdradziła, jak zmieniło się jej życie od momentu powiększenia rodziny.

Marina Łuczenko szczerze o macierzyństwie i synu Liamie

Marina Łuczenko była gościem porannego programu TVN, by opowiedzieć o powrocie na plan serialu „39 i pół”. Piosenkarka i aktorka, stara się być aktywną mamą. Opieka nad dzieckiem jest dla niej najważniejsza, lecz stawia również nacisk na to, by nie zaniedbywać swojej kariery zawodowej.

Gwiazda nie ukrywa, że macierzyństwo bardzo na nią wpłynęło. Rola mamy zupełnie zmieniła jej perspektywę patrzenia na świat. Co więcej, pozwoliła jej lepiej rozumieć inne kobiety i ich potrzeby.

- Jestem szczęśliwą mamą. Kobieta, która zostaje mamą, zaczyna zupełnie inaczej postrzegać cały świat. Inaczej też podchodzi do kobiet, do mam, w tym do swojej mamy czy babci. Pamiętam, jak mi się dzidziuś urodził, powiedziałam: „Boże, mama, ja się o niego tak bardzo martwię!”. A mama odpowiedziała: „I to się nigdy nie zmieni” - wyznała Marina w DDTVN.

Marina zdradziła również, że sama zajmuje się synem. Nie ma sztabu niań i gospoś, które pomagają jej w opiece nad dzieckiem. Obowiązki dzieli z mężem oraz własną mamą, czyli babcią Liama.

Piosenkarka opowiedziała, że jej syn jest bardzo muzykalnym chłopcem, lecz... jego ojciec uważa, że chłopcu pisania jest kariera w sporcie.

- Śpiewam synowi od urodzenia, a nawet jeszcze jak był w brzuszku. Śpiewam mu też na dobranoc. On kocha muzykę, to trzeba przyznać. Wojtek mówi co prawda, że to będzie piłkarz, ale ja mówię: „Nie, nie, nie”. Bo widać, że to jest muzykalne dziecko - powiedziała Marina na antenie TVN.

Liam Szczęsny coraz częściej staje się bohaterem instagramowych wpisów swojej mamy. Chłopiec skradł serca internautów. A to może wskazywać, że... syn Mariny i Szczęsnego ma przed sobą wielką karierę w show-biznesie!

