Po wakacjach zniknie z serialu „Klan” Maria Niklińska, która wcielała się powstać Agaty od prawie 20 lat. Widzów zaskoczy sposób, w jaki odejdzie aktorka związana z produkcją od wielu lat. Dlaczego zdecydowała się na opuszczenie obsady?

Reklama

Są miejsca na ziemi, w których ludzie nie chodzą do szkoły czy do pracy. Jak płynie życie na wodzie? Reportaż z Kambodży

W „Klanie” nastąpią wielkie zmiany, a przyzwyczajeni fani i widzowie będą poruszeni. Choć produkcja dotykała już chyba wszystkich trudnych aspektów życia, to zaskoczy swoich fanów - po wakacjach scenarzyści przygotowali dla widzów prawdziwą bombę.

Maria Niklińska odchodzi z „Klanu”

Córka Jolanty Fajkowskiej wcielała się w Agatę, żonę Jacka. Kobieta ma umrzeć na stole operacyjnym podczas cesarskiego cięcia. Na świecie pojawi się jednak zdrowa dziewczynka. Zrozpaczony Borecki nazwie córkę imieniem zmarłej żony... Niklińska komentuje to jako graniczny zwrot akcji w serialu, a tym samym podkreśla, że rezygnuje z roli z ambicjonalnych pobudek.

Maria Niklińska jest związana z serialem od 1998 roku, czyli praktycznie od początku trwania serialu. Grała w nim od 1998 roku do 2002 roku, zniknęła z produkcji na 8 lat by wrócić do w 2010 roku. Wówczas scenarzyści skojarzyli jej bohaterkę z Jackiem Boreckim (mężem zaginionej Beaty Lubicz).

Fani Marii Niklińskiej ciągle mogą ją oglądać w „Na Wspólnej”. O ile również nie planuje odejść z obsady tego serialu...

Reklama

Będzie nowy film o „Titanicu”! Reżyser pozostaje bez zmian