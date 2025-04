W tym roku mijają dwie dekady od premiery filmu "Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona. To był prawdziwy hit, który otworzył szeroko drzwi do kariery Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Z okazji jubileuszu Cameron wyznał, że podjął współpracę z National Geographic. Będzie drugi "Titanic"?

Reklama

Niezupełnie. Nie chodzi o historię miłosną z tragedią w tle. Wspólnymi siłami stworzą nowy dokument o historii opowiedzianej w filmie z 1997 roku. Film będzie skupiał się na samym dziele Camerona i procesie jego powstawania. Film o filmie sprzed 20 lat. Brzmi ciekawie?

Uwaga millenialsi! W październiku pojawią się dwie książki o losach Harry'ego Pottera

Będzie „Titanic” nr 2

- Gdy pisałem i reżyserowałem ten film, chciałem, by każdy najmniejszy detal był tak dokładny, jak tylko się dało, a każda przejmująca chwila tonącego statku odpowiadała temu, jak było naprawdę. Tworzyłem wówczas żyjącą historię i musiałem to zrobić właściwie – ze względu na szacunek wobec tych, których ta tragedia dotknęła. Ale czy udało mi się to tak, jak zakładałem? Teraz, z pomocą National Geographic, będę mógł wszystko poddać ponownej ocenie" – ogłosił James Cameron podczas hucznego świętowania wraz z aktorami, którzy zapewnili mi sukces.

„Titanic: 20th Anniversary” zostanie ma trwać około godziny. Będzie wzbogacony o nowoczesne rozwiązania technologiczne, a jego premiera jest zapowiedziana na grudzień 2017 roku. Ale to nie wszystko, co wydarzyło się podczas świętowania 20-lecia filmu.

Leonardo DiCaprio, Kate Winslet... znowu razem

Podczas środowej gali doszło do niesamowitego spotkania po latach. trzeba jednak zaznaczyć, że „Titanic” trwale połączył losy odtwórców głównych ról. Impreza miała charakter charytatywny i dochód był przeznaczony na rzecz fundacji DiCaprio. „Znów razem. Teraz ocalamy góry lodowe” – napisał na Instagramie Billy Zane, aktor wcielający się w filmie w narzeczonego pięknej Winslet.

Jestem poruszony, że znów mogłem spotkać się z przyjaciółmi i przyczynić się do tak istotnej inicjatywy - Billy Zane.

Jeden z jego obrazów został wylicytowany na kwotę 100 tysięcy euro. Hojny gest i wspaniała inicjatywa!

Podczas uroczystości, która odbyła się w Saint-Tropez we Francji, pojawiły się również inne wielkie gwiazdy – m. in. Madonna, Adrien Brody, Tobey Maguire czy Gerard Butler. Było magicznie!

Reklama

Michelle Rodriguez odchodzi z kultowej serii "Szybcy i wściekli"?