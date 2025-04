Marcelina Zawadzka dała się poznać Polakom jako jedna z najbardziej charyzmatycznych prowadzących program „Pytanie na śniadanie”. Była Miss Polonia i modelka szybko skradła serca widzów, którzy chętnie śledzą jej codzienne poczynania w mediach, również tych społecznościowych. Okazuje się jednak, że Marcelina Zawadzka zmagać się może z poważnymi problemami z prawem. Gwiazda usłyszała zarzuty prokuratorskie dotyczące oszustw finansowych.

Reklama

Marcelina Zawadzka oskarżona o oszustwa finansowe

Jakiś czas temu łódzka prokuratura dotarła do zorganizowanej grupy przestępczej, która dopuściła się działań mających na celu oszukanie Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz zalegalizowaniu środków pieniężnych pochodzących z tych przestępstw. Zawadzka nie została do niej zaliczona, jednak dowody, które organy ścigania zebrały w sprawie, doprowadziły do oszustw, których rzekomo miała się dopuścić gwiazda śniadaniówki.

Zawadzka usłyszała zarzut oszustw skarbowych, fałszerstwa faktur i prania brudnych pieniędzy. Za te przestępstwa grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności. Gwiazda postanowiła skomentować całą aferę na łamach serwisu „naTemat” i obronić swoje dobre imię. Okazuje się, że nie wiedziała, że zatrudniona przez nią firma księgowa robi coś niezgodnego z prawem.

Ciężko mi komentować tę sprawę, bo czuję się w niej podwójnie oszukana. Najpierw straciłam pieniądze na transakcji z nieuczciwym kontrahentem, który miał sprzedać mi produkty modowe, a nigdy tego nie zrobił, chociaż pieniądze otrzymał. Potem dowiedziałam się, że obsługujące mnie biuro księgowe dokumenty tejże feralnej transakcji, w sposób jak się okazało nieuprawniony, uwzględniło w księgach rachunkowych i deklaracjach podatkowych, czego ponoć robić nie wolno. Ja osobiście tymi rozliczeniami się nie zajmowałam, bo się po prostu na tym nie znam. Dlatego zatrudniłam firmę księgową - wyznała Zawadzka

Marcelina Zawadzka tłumaczy się z afery finansowej

Prezenterka zapewnia, że złożyła już odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie w prokuraturze i ma nadzieję, że organy ścigania uwzględnią to, że nie wiedziała o poczynaniach nieuczciwej firmy księgowej.

Oczywiście złożyłam stosowne wyjaśnienia i liczę, że sprawa skończy się pomyślnie, chociaż nie można wykluczyć, że jeszcze będę musiała zapłacić karę za niedopilnowanie nieuczciwego księgowego - dodała

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z życia gwiazd:

Fani wyśmiewają nowy przepis Lewandowskiej. "Jogurt z miodem. Co dalej? Woda z herbatą?"

61-letnia Madonna wrzuciła zdjęcie topless. Ma ciało lepsze niż niejedna nastolatka

Agata Duda i Małgorzata Trzaskowska – jakie są prywatnie? Ciekawe fakty z życia żon kandydatów na prezydenta RP

Co się stało z Grycankami? Polskie Kardashianki wycofały się z życia publicznego 5 lat temu