Film „Dziewczyny z Dubaju” przebył długą i wyboistą drogę do wejścia do kin. Otoczona skandalem premiera była kilkukrotnie przekładana. Stała się także tłem dla konfliktu pomiędzy reżyserką Marią Sadowską i producentką Dorotą Rabczewską a współproducentem Emilem Stępniem. W międzyczasie, producenci, czyli Doda i Emil Stępień postanowili się także rozwieść. Pomimo tych komplikacji, projekt został zrealizowany do końca, a film szybko zgromadził przed ekranami miliony widzów.

Jak się okazuje, w głośny film była zaangażowana także Marcela Leszczak.

Marcela Leszczak o pracy z Dodą

Zapytana o pracę na planie „Dziewczyn z Dubaju”, Leszczak ujawniła, że została zaproszona tam przez reżyserkę - Marię Sadowską.

– To była bardzo mała rola. Miałam kontakt z Dodą (...) Była bardzo pomocna, sympatyczna, nawet dawała mi pewne wskazówki – skomentowała Leszczak.

Modelka stwierdziła również, że tematyka filmu jest bardzo ważna, ale nie sądzi, aby produkcja Dody miała coś zmienić w światku płatnych usług seksualnych, zwłaszcza wśród celebrytów.

– Ci, co mają czyste sumienie to mają. Ci, którzy nie mają, pewnie się troszkę denerwują, jak zostaną tu przedstawieni, bo wiemy, że to jest bazowane na niektórych osobach z polskiego show-biznesu – wyznała modelka.

Wiecie, o kim mówiła?

