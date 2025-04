5 z 10

Paweł Staliński i Dorota Stalińska

Trochę wbrew swojej woli Paweł Staliński stał się symbolem maminsynka w polskim show-biznesie. I bynajmniej nie ma w tym nic wstydliwego, bo też i słowo „maminsynek” chyba tylko u nas ma negatywny wydźwięk. A jeśli tak jak w tym przypadku ma oznaczać faceta, który prowadząc samodzielne życie (na 20. urodziny Paweł dostał w prezencie od pani Doroty własne mieszkanie!), liczy się ze zdaniem swojej mamy, robi wszystko, aby ułatwić jej życie, i na każdym kroku udowadnia, jak bardzo jest do niej przywiązany, to my nie mamy nic przeciwko temu, aby i nas tytułować tym samym określeniem. Co napisawszy, złożymy wszystkim mamom życzenia z okazji ich święta – oby wszyscy synowie byli zawsze tak wam oddani i kochali was tak wielką miłością jak Paweł panią Dorotę!